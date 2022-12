Successivamente al documento di supporto di Wallet ed al primo aggiornamento ricevuto lo scorso mese di novembre, Fitbit si sta preparando a lanciare l’app Google Maps sugli smartwatch Fitbit Sense 2 e Versa 4. Il documento di supporto descrive nel dettaglio l’app Google Maps, a partire da come questa “funzione sia attualmente disponibile per gli utenti Android e che arriverà per gli utenti iPhone all’inizio del 2023“. Ecco come funzionerà e come si presenta l’attesa funzionalità.

Una volta implementato, si dovrà aprire l’app Fitbit e dopo aver toccato l’immagine del profilo e, aperta la pagina del dispositivo Fitbit Sense 2 o Versa 4, verrà visualizzato un nuovo riquadro di Google Maps nella griglia superiore. L’utente sarà guidato tramite il processo di configurazione e, qualora doveste visualizzare un messaggio che indica che l’app Google Maps non è installata, occorrerà cliccare sulla voce ‘Galleria’ seguendo le istruzioni sullo schermo per aggiungere l’app Google Maps al dispositivo Fitbit, dopodiché tornare alla schermata precedente. Google Maps, a bordo di Fitbit, può essere sfruttato per indicazioni stradali in bicicletta, in auto e a piedi, mentre è escluso il trasporto pubblico. Una funzione di avvio vedrà Google Maps aprirsi automaticamente sul vostro Fitbit se la navigazione viene avviata sullo smartphone connesso tramite Bluetooth. L’app suggerisce che per l’impostazione predefinita, l’avvio automatico viene attivato per la navigazione in bicicletta e a piedi, mentre risulta disattivato per la navigazione in auto.

Tuttavia è possibile attivarlo e/o disattivarlo per ogni modalità, mentre il processo manuale include l’avvio dell’app Google Maps sull’orologio e il tocco sulla voce ‘Visualizza’ per vedere l’attuale viaggio. Potrete scorrere verso l’alto per visualizzare i prossimi 2 passaggi di navigazione imminenti e la posizione di destinazione, come pure toccare su ‘Anteprima’ per richiedere all’app Google Maps sul telefono di visualizzare tutti i passaggi successivi, su ‘Sospendi’ per sospendere la navigazione sull’orologio, ma continuare la navigazione sul telefono e su “Visualizza” per riprendere la navigazione sull’orologio. Infine, toccate su ‘Esci’ per annullare la navigazione sia sull’orologio che sul telefono.

