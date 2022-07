Nella scaletta di Max Pezzali a San Siro il 15 e il 16 luglio 2022 tutti i suoi migliori successi, quelli rilasciati nel percorso da solista e al fianco degli 883.

Un lungo percorso, un viaggio emozionante tra le hit intramontabili della musica italiana è ciò che bisogna aspettarsi dalla doppia festa di Max Pezzali a San Siro in programma per le serate di oggi e di domani dopo la data zero che si è tenuta a Bibione qualche giorno fa.

Per I fan, l’occasione di riascoltare e cantare a squarciagola le hit che hanno fatto innamorare intere generazioni da 30 anni a questa parte. I due live a San Siro infatti festeggiano i 30 anni di carriera di Max Pezzali.

Parcheggi e metro prolungate per Max Pezzali a San Siro

In occasione dei due concerti di Max Pezzali a San Siro, ATM prolunga le corse delle metro M1 e M5 per consentire ai fan di raggiungere lo Stadio Meazza e di fare ritorno a casa.

Questi gli orari degli ultimi treni, che garantiscono il ritorno a casa dei fan dopo lo spettacolo:

M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. Ultima partenza da all’1:20

treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. M5: treni in servizio da San Siro Stadio verso Bignami. Ultima partenza all’1:00

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.



Se viaggiate su M1 scendete a:

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendete a:

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

In caso di spostamento con la propria auto, sarà possibile usufruire dei parcheggi in zona, lungo le strisce blu o nelle aree adibite alla sosta. Di seguito le aree di parcheggio:

Parcheggio Molino Dorino, Area sosta cimitero Maggiore, sosta lungo Via De Gasperi, area parcheggio Via Novara, parcheggi Via Barzaghi, area sosta cimitero ebraico. Il parcheggio più capiente è il parcheggio Lampugnano.

Scaletta Max Pezzali a San Siro

La scaletta qui sotto è basata su quella della data zero a Bibione.

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Gli anni

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Una canzone d’amore

Come mai

Come deve andare

L’universo tranne noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

6/1/sfigato

Weekend

S’inkazza (Questa casa non è un albergo)

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Viaggio al centro del mondo

La radio a 1000 watt

Sempre noi

Ti sento vivere

La regina del celebrità

Quello che capita

Sei fantastica

Nessun rimpianto

Con un deca

Il grande incubo

La dura legge del gol