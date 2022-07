Il Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe essere presentato, insieme al Galaxy Z Flip 4 ed ai Watch 5, il 10 agosto, ovvero tra meno di un mese. Pensato questo, non è difficile capire perché se ne parli così tanto, con tutte le informazioni possibili a corredo. Evan Blass ha confermato che il taglio da 1TB potrebbe non essere previsto, anche se non è chiaro se si tratterà di una carenza complessiva o limitata solo ad alcuni Paesi. Al contrario, si insiste per quanto riguarda i modelli da 128GB di storage interno, che potrebbero contribuire ad abbassare il prezzo del pieghevole. In Italia il precedente Samsung Galaxy Z Fold 3, in vendita solo nelle varianti con 256 e 512GB di storage interno, ha avuto prezzi a partire da 1849 euro.

Per quanto concerne la memoria RAM, si parla di tagli da 12 e 16GB. Il prodotto dovrebbe offrirsi anche nelle colorazioni Burgundy Red e Beige, finora mai adoperate per la gamma Fold. La nuance Gray-Green dovrebbe avere molto a che vedere con la Phantom Green che abbiamo già potuto ammirare con la precedente ammiraglia. Il resto delle caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Z Fold 4 dovrebbe attestarsi sulle seguenti: schermo interno AMOLED da 7.6 pollici QXGA a 120Hz ed esterno, sempre AMOLED, da 6.2 pollici con risoluzione HD+ a 120Hz.

Il processore di riferimento corrisponderà allo Snapdragon 8+ Gen. 1, con 12/16GB di RAM e 128/256/512GB di storage interno. Presente un comparto fotografico posteriore da 50 + 12 + 12MP, con fotocamera interna da 16MP UDC ed esterna da 10MP. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4400mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W. Android 12 con la One UI sotto il cofano alimenterà la parte software.

