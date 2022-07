In tanti stanno commettendo un errore abbastanza grossolano sui social questa mattina, parlando di Scalfaro morto. Si pensa, infatti, che l’ex Presidente della Repubblica sia passato a miglior vita, confondendo una figura storica del panorama politico italiano con Eugenio Scalfari. La notizia del giorno, infatti, è la dipartita di quest’ultimo, visto che il fondatore di Repubblica ci ha lasciati all’età di 98 anni. Ecco perché occorrono chiarimenti oggi 14 luglio, considerando il fatto che troppo spesso ci si dimentica di decessi avvenuti anni fa, gettandoli immediatamente nel dimenticatoio.

Tanta confusione tra Scalfaro morto ed Eugenio Scalfari, dopo le notizie trapelate oggi

In mattinata, sul nostro magazine, abbiamo approfondito l’annuncio della morte di Eugenio Scalfari. Personaggi che possiamo facilmente distinguere, ma considerando la natura di alcuni post che si osservano soprattutto su Facebook, a quanto pare ci sono alcuni concetti che vanno chiariti. Già, perché chi parla di Scalfaro morto ignora che quest’ultimo in realtà sia passato a miglior vita a gennaio 2012. Insomma, abbiamo superato la soglia dei 10 anni da quel giorno, ma tante persone ancora non hanno messo a fuoco cosa sia avvenuto nel corso delle ultime ore.

Capita spesso che si faccia confusione tra nomi simili sui social, quando viene ufficializzato il decesso di un personaggio famoso. Ecco perché occorre sempre documentarsi prima di condividere un post su Facebook. A differenza di coloro che oggi parlano di Scalfaro morto, come se l’ex Presidente della Repubblica ci avesse lasciato solo nelle ultime ore. Purtroppo, l’annuncio delle ultime ore riguarda Eugenio Scalfari, tra assonanze e malintesi vari che per forza di cose dobbiamo prendere in considerazione.

Insomma, stamane tocca precisare che la notizia su Scalfaro morto risalga al 2012 e che a lasciarci nelle ultime ore sia stato in realtà Eugenio Scalfari, ovvero la figura che ha dato vita a Repubblica.

