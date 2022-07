A 98 anni è morto Eugenio Scalfari, uno dei padri fondatori del giornalismo contemporaneo nonché fondatore de La Repubblica, oggi uno dei quotidiani di riferimento per gli italiani.

Il triste annuncio arriva dalla sua stessa creatura in un articolo firmato da Simonetta Fiori che al fondatore del quotidiano dedica parole piene di affetto e stima. “Alla fine è arrivata, la Regina ha toccato il suo corpo esile, fragilissimo”, così si apre il pezzo con cui la redazione saluta Eugenio Scalfari, che oltre ad essere un giornalista appassionato era un divulgatore, una penna affilata anche nel mondo del giornalismo investigativo.

Eugenio Scalfari si è spento a Roma, e probabilmente – come scrive Repubblica – il suo ultimo pensiero aveva le stesse parole di Riner Maria Rilke, l’aurifero scrittore austriaco di cui Scalfari apprezzava particolarmente l’opera Quaderni Di Malte Laurids Brigge. In uno di quei versi la Morte non è la forza annichilente, né l’oscuro sipario calato sulla vita che in quel momento finisce. La Morte, quella nobile e con la M maiuscola, è “l’estremo atto di amore di Eros quando ti chiude gli occhi e ti abbandona solo dopo l’ultimo respiro”.

Liberale, scrittore e irrimediabilmente curioso, dopo importantissime collaborazioni ne Il Mondo e L’Europeo durante l’immediato dopoguerra, divenne direttore amministrativo de L’Espresso nel 1955, anno di nascita del settimanale, e da quel momento inizia la sua ascesa tra le penne più vigorose e importanti della stampa italiana.

Sua, e di Lino Jannuzzi, fu l’inchiesta 1964 Segni E De Lorenzo Tentarono Il Colpo Di Stato pubblicata su L’Espresso per documentare il progetto del generale Giovanni De Lorenzo meglio noto alla stampa e alla storia come “piano Solo”. Per quell’articolo De Lorenzo querelò entrambi.

Il 14 gennaio 1976 uscì nelle edicole il primo numero de La Repubblica, di cui fu fondatore e direttore. Eugenio Scalfari lasciò la direzione del suo giornale nel 1996, ma continuò la sua attività come editorialista della domenica.

