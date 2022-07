Il Samsung Galaxy Z Flip3 5G oggi 13 luglio è in offerta Prime Day 2022 al prezzo di 699 euro, con un risparmio di ben 400 euro sul listino originale, che ricordiamo essere di 1099 euro. Il pacco vi sarà recapitato a casa domenica 17 luglio, ordinandolo l’articolo entro poche ore. Il modello in questione è sbloccato, con 128GB di storage interno, schermo esterno Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici ed interno, sempre AMOLED, da 1.9 pollici, nella colorazione Awesome Black (versione italiana).

Offerta Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Caricatore incluso, Smartphone Sim Free... La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast...

Dimensioni compatte: uno smartphone a schermo intero che si piega per...

L’Amazon Prime Day 2022 offre sempre tanti sconti interessanti tra cui poter scegliere, ma adesso la situazione è veramente succulenta, non potete voltarvi dall’altra parte in questa giornata speciale. Non è un device come tanti altri il Samsung Galaxy Z Flip3 5G: stiamo parlando di uno smartphone pieghevole con design a conchiglia, la cui piega potrebbe anche risultare percettibile ad uno sguardo più oculato, ma che vale la pena acquistare se si ha voglia di qualcosa di nuovo.

I dispositivi classici sembrano così tutti uguali tra loro, ed è interessante ogni tanto cambiare completamente rotta, come nel caso del Samsung Galaxy Z Flip3 5G, che sicuramente saprà come non passare inosservato. Il terminale avrà sicuramente bisogno di più cure rispetto ad uno smartphone tradizionale, ma non dovrete temere troppo della sua fragilità, perché in fondo il colosso di Seul si è tanto impegnato per fare in modo che tutto funzionasse a dovere (siamo dell’idea che una cosa bisogna provarla per sapere se può fare al proprio caso oppure no: prima non è possibile decidere a priori). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com