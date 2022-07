Gli sconti Amazon Prime Day sono arrivati puntuali oggi 12 luglio e ci sono da segnalare delle offerte Xiaomi imperdibili per la categoria smartphone. Se (al momento) quello che serve ai nostri lettori è un nuovo telefono, le occasioni sono ghiotte e imperdibili, almeno per chi ha un abbonamento Prime sullo store online (o vuole iscriversi al servizio anche in questo momento).

Tra gli sconti Amazon Prime Day di questa prima giornata di offerte primeggia quello per uno smartphone entry level ma adatto davvero ad un grande pubblico per le sue specifiche hardware. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi 9C che, nella sua colorazione grigia e versione da 3 GB di RAM e 64 GB di memoria, è arrivato a costare solo 99,90 euro. Il dispositivo con tripla fotocamera, display da 6,53 pollici e 5000 mAh di batteria risulta essere un vero affare a queste condizioni: basti pensare che lo stesso esemplare in colorazioni diverse costa invece 134 euro.

Non sono da sottovalutare neanche altri sconti Amazon Prime Day, sempre per il brand Xiaomi. Un altro modello Redmi, questa volta il più recente 10C, pure è acquistabile a condizioni vantaggiose. L’esemplare da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna con schermo da 6.71 Pollici, processore Snapdragon 680, fotocamera principale da 50 MP e ancora una batteria da 5000 mAh nella nuance ocean blue costa ora solo 129,90 euro anziché 190 euro.

Xiaomi Redmi 10C Smartphone 4+64GB, Schermo HD+ Dot Drop da 6.71... Potenza e velocità con Snapdragon 680: Redmi 10C è dotato di un...

Fotografia ad alta risoluzione con fotocamera principale da 50 MP:...

Spostandoci nel segmento di fascia media, per questo tris di sconti Amazon Prime Day ritroviamo lo Xiaomi 11 Lite 5G NE. Lo smartphone da 6 GB di RAM e 128 GB di storage ha un display AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz, processore Qualcomm Snapdragon 778G e tripla fotocamera da 64MP + 8MP + 5MP. Il modello con 4250 mAh di batteria nella colorazione nera costa oggi solo 239,90 e non più 399,90 euro.

Offerta Xiaomi 11 Lite 5G NE - Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55” a... Qualcomm Snapdragon 778G e ricarica rapida a 33W. Lasciati catturare...

Xiaomi 11 Lite 5G NE utilizza un display AMOLED piatto da 6,55" e...

Continua a leggere su optimagazine.com