Tony Binarelli è morto. Un’altra notizia ha sconvolto il mondo della televisione italiana e non solo. Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia della morte del famoso prestigiatore che era ricoverato all’ospedale Pertini di Roma per via di una malattia di cui temeva i risvolti. Lui stesso, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it disse: “Temo la malattia. Arrivare a non capire più niente, perdere il proprio spirito. Ecco, sì, la malattia mi fa paura”.

I fan non hanno più avuto modo di vederlo in tv nemmeno per un’ultima intervista ma oggi si stringono intorno alla sua famiglia dopo la terribile notizia. Tony Binarelli è morto all’età di 81 anni, a pochi mesi dal suo 82esimo compleanno e lasciandosi alle spalle una lunga carriera ricca di successi tra cui il momento storico in cui ha prestato le sue mani a Terence Hill nei film di Trinità. Il mago era felice di aver prestato le mani all’attore nel famoso mescolamento delle carte in Trinità e davanti alla standing ovation ottenuta al cinema, lui si disse felice.

Tony Binarelli ha iniziato a coltivare la sua passione per la magia all’età di 13 anni dopo che gli era stata diagnosticata una bronchite che lo ha tenuto fermo un’estate intera. All’università si è specializzato in contabilità e ha iniziato a lavorare fino a quando, 14 anni dopo, ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla carriera come illusionista.

A regalargli notorietà ci hanno pensato poi i programmi di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo fino al 1991 quando è passato a Buona Domenica. Ha conosciuto la sua amata moglie Marina Perin quando aveva 19 anni e ha usato la magia per conquistarla