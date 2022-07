Sono due le nuove serie di Rai2 che vedremo in autunno, una coppia di produzioni internazionali finora inedite in Italia. Non è ancora certa la data di messa in onda, e probabilmente sapremo meglio i dettagli nei prossimi mesi.

La prima nuova serie di Rai2 è Tutti mentono, ovvero la produzione spagnola dal titolo originale Todos Mienten. Composta da 6 episodi da 45 minuti l’uno circa, la storia segue quella di uno scandalo che sconvolge la tranquilla città di Belmonte. Quando un sex tape tra un’insegnante di scuola e uno dei suoi studenti più grande viene pubblicato sui social media, la giovane riceverà il disprezzo dei vicini e la situazione si complicherà, con una morte nel mezzo. La vittima ha a che fare con l’insegnante incriminata? Nel cast, Irene Arcos, Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia ed Ernesto Alterio

Di seguito il trailer della serie tv in lingua originale:

La seconda serie di Rai2 in prima assoluta è L’Isola delle 30 bare, un thriller francese il cui titolo originale è L’Île aux Trente Cercueils. Liberamente ispirata al romanzo omonimo di Maurice Leblanc, da cui era già stato tratto un adattamento nel 1979, la miniserie ha per protagonisti Virginie Ledoyen, Charles Berling e Stanley Weber.

Christine vive una vita tranquilla con suo marito, Raphaël, fino al giorno in cui riceve un misterioso video sul suo cellulare. Si vedono le immagini del suo parto a Sarek, l’isola in cui è cresciuta. Christine scopre con orrore che suo figlio dato per nato morto è stato assassinato. Ora è perseguitata da queste domande: chi ha ucciso suo figlio e perché? Contro il parere del marito, la donna decide di indagare, andando incontro alla maledizione delle trenta bare che si abbatte sull’isola.

Di seguito il trailer della miniserie, anche questo in lingua originale:

