Col finale di We Own This City – Potere e Corruzione termina la programmazione italiana in prima visione assoluta della miniserie statunitense, basata sull’omonimo libro We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption del corrispondente del Baltimore Sun e giornalista investigativo Justin Fenton. La serie di HBO ha debuttato lo scorso 28 giugno in Italia su Sky Atlantic e Now.

Il finale di We Own This City – Potere e Corruzione è composto dal quinto e sesto episodio, che chiudono il racconto dell’ascesa e della caduta della Gun Trace Task Force del dipartimento di polizia di Baltimora e si interrogano sulle possibilità di riforma di un sistema che presenta molte storture. Di grande attualità per i temi trattati, sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes la miniserie ha ottenuto il 93% delle critiche professionali positive.

Ecco la trama del finale di We Own This City – Potere e Corruzione, in onda con la Parte 5 e 6 su Sky Atlantic, canale 110 di Sky.

Arrivato sulla scena del crimine, Suiter percepisce la sfiducia della polizia. Gli agenti della GTTF forniscono ulteriori prove schiaccianti mentre l’FBI prepara le accuse.

Dopo gli arresti nella GTTF, Suiter è preoccupato per il mandato di comparizione. Jenkins scopre che i suoi colleghi stanno collaborando alle indagini. Steele si chiede se sia necessario un cambiamento.

Il finale di We Own This City – Potere e Corruzione rappresenta la conclusione della storia: presentata come una miniserie in sei parti da HBO, non prevede una seconda stagione.

