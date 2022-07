C’è un’interessantissima anteprima delle offerte Amazon Prime Day in partenza domani 12 luglio. La promozione riguarda il dispositivo Echo Dot di quarta generazione (quello in forma sferica) che potrà essere acquistato in due esemplari al prezzo di uno. Uno sconto considerevole che andrà sfruttato solo seguendo alcune semplice indicazioni.

Come approfittare della promozione

Il forte sconto per gli Echo Dot valido in queste ore è assicurato nel momento in cui si acquisteranno due dispositivi in una singola transazione. L’unico accorgimento da rispettare sarà quello di inserire il codice dedicato DOT4 al momento del pagamento. La spesa complessiva sarà uguale a 37,98 euro ossia ad un valore ancora inferiore rispetto a quello imposto sul singolo esemplare, ovvero 40,99 euro. Le colorazioni disponibili sono tre: bianco ghiaccio, antracite e ceruleo.

Altra condizione imprescindibile per approfittare della speciale promozione tra le prime offerte Amazon Prime Day è quella di essere clienti Prime. La proposta sarà spendibile una sola volta dal singolo abbonato e i prodotti acquistati in un unico ordine dovranno arrivare allo stesso indirizzo di spedizione.

Prima di procedere alla transazione, sarà il caso di tenere ben presenti altre condizioni dell’offerta. Quest’ultima non è valida per gli acquisti 1-Click o gli ordini effettuati tramite Alexa. Ancora, in caso di reso di uno solo dei due prodotti presenti nel pacchetto promozionale, l’effettivo riaccredito corrisponderà alla reale quota sborsata per uno dei due device appunto.

Quella appena indicata è una delle prime offerte Amazon Prime Day 2022 fornita in anteprima per i prodotti a marchio Amazon appunto. Presumibilmente lo sconto resterà attivo sia domani 12 che mercoledì 13 luglio. Andranno tuttavia tenute sotto osservazione le scorte del prodotto e magari i tempi di spedizione dello stesso. Una promozione così interessante potrebbe far slittare e non poco le consegne nelle prossime ore.

