Elisa positiva al covid-19: saltano i prossimi concerti. La comunicazione è di oggi. I concerti di Elisa che non si terranno secondo il calendario indicato sono quelli in programma per stasera, domenica 10 luglio, e per martedì 12 luglio. La cantante avrebbe dovuto esibirsi rispettivamente a Pistoia e a Bologna ma è impossibilitata a salire sul palco in seguito a tampone positivo.

“I concerti di Elisa previsti per stasera 10 luglio a Pistoia e per il 12 luglio a Bologna sono rimandati a causa della positività dell’artista al covid-19”, la comunicazione ufficiale sugli spazi della cantante che, tuttavia, recupererà gli spettacoli. Le date non sono ancora note ma verranno comunicate quanto prima. Per le date di recupero resteranno validi i biglietti già acquistati e inutilizzati.

“La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve”, si legge a proposito delle condizioni di salute di Elisa. “Tornerà quanto prima sul palco”, viene assicurato dall’agenzia di concerti che segue anche il tour estivo. Ma servirà qualche giorno per programmare i recuperi.

Le date di recupero delle due date verranno comunicati a breve e i biglietti già in possesso dei fan rimarranno validi per l’accesso ai rispettivi nuovi appuntamenti. Con i biglietti del concerto a Pistoia sarà dunque possibile accedere alla stessa tappa nella città, con quelli per la data di Bologna sarà possibile partecipare al concerto di recupero a Bologna.

Lo staff di Elisa comunica poi ulteriori riferimenti per le informazioni sui posticipi.

Ulteriori info per Pistoia: info@legsrl.net e info@bluesin.eu

Ulteriori info per Bologna: https://www.facebook.com/SequoieMusicPark