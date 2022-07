Il prestigioso e antichissimo torneo di Wimbledon è giunto alla 134esima finalissima. I protagonisti che scenderanno in campo per la conquista del titolo saranno Novak Djokovic e Nick Kyrgios. Il campione serbo è ad un passo dalla vittoria del suo 21° Grande Slam in carriera e potrebbe raggiungere Rafael Nadal detentore di 22 titoli. Inoltre, l’attuale numero 3 della classifica ATP giocherà la sua ottava finale dell’All England Club, la quarta di fila. Il 35enne di Belgrado ha raggiunto la finale dopo aver rimontato e battuto in semifinale il britannico Cameron Norrie per 2-6; 6-3; 6-2; 6-4. Dall’altra metà campo ci sarà l’ostico australiano che all’ultimo step del torneo si presenterà piuttosto riposato, dato che la semifinale non si è giocata a causa del ritiro per infortunio (lesione di 7 millimetri all’addome) di Nadal.

Djokovic sarà sicuramente il favorito del pronostico, ma conosciamo tutti bene le doti e le “magie” di Kyrgios e quindi bisognerà prestare molta attenzione. Per quanto concerne i precedenti, i due finalisti si sono affrontati solo due volte nella stagione 2017 ed in entrambe le occasioni l’australiano ha avuto la meglio, senza concedere neanche un set al serbo. Tuttavia, qualora ‘Nole’ dovesse spuntarla si porterebbe a 7 vittorie di Wimbledon raggiungendo i pluricampioni William Renshaw e Pete Sampras, oltre il re indiscusso, nonché al comando della classifica, Roger Federer (a quota 8).

A questo punto, andiamo a vedere i dettagli dell’incontro, quando ci sarà la finale di Wimbledon 2022 e dove vedere la diretta TV e streaming del match. Djokovic-Kyrgios si sfideranno domenica 10 luglio alle ore 15.00 (italiane) sul Centre Court. L’incontro andrà in onda in diretta TV su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e Wimbledon 1 (252). La diretta streaming sarà fruibile sulle piattaforme Sky Go e NOW. L’emittente SuperTennis, raggiungibile al canale 64 del digitale terrestre, trasmetterà la differita integrale dell’incontro alle ore 21.00 e la replica la mattina dopo alle ore 8.00. Che lo spettacolo abbia inizio!

