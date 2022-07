A partire dal 1 agosto 2022, molti utenti del gestore rosso verranno impattati da un’ulteriore rimodulazioni Vodafone, che sostituirà l’offerta attuale con un’altra dal costo mensile superiore. Parliamo di un processo che è stato avviato lo scorso 20 maggio, e che prevede degli incrementi dei costi delle tariffe che vanno dai 0,50 cent a 3 euro al mese.

Dopo le rimodulazioni Vodafone verso il nuovo profilo Gold, adesso è la volta dell’offerta Bronze Plus, che include un traffico voce illimitato per effettuare chiamate verso tutti i numeri di rete mobile e fissa nazionale, SMS pure senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70GB di traffico dati mobile in 4G. Nel prezzo sono inclusi anche i servizi di reperibilità ‘Chiamami & Recall’, la segreteria telefonica, l’IVR 414 per consultare il proprio credito residuo, l’azzeramento del costo del piano SIM (qualora dovesse essere previsto), l’abolizione della tariffa per continuare ad utilizzare il servizio (per un massimo di 48 ore) se il credito risultasse negativo al momento del rinnovo dell’offerta e la ricevuta di ritorno dei messaggi di testo.

L’offerta sarà valida anche in roaming UE alle medesime condizioni previste in Italia, anche se con una limitazione mensile di traffico dati, come disposto dal Roaming Like At Home (sono, però, esclude le chiamate internazionali). I clienti che non intendano accettare le modifiche unilaterali del contratto (cosa legittima trattandosi di rimodulazioni Vodafone che implicano un aumento variabile del canone mensile della propria offerta) potranno rifiutarle recedendo dal contratto senza fare fronte a costi di disattivazione e/o penali, entro un limite massimo di 60 giorni dalla ricezione del messaggio informativo (non oltre, dunque, il 31 agosto 2022) attraverso le solite modalità (raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, chiamando il 190, tramite l’apposita sezione del portale ufficiale o recandosi in un centro Vodafone autorizzato).

