Salta il concerto degli Iron Maiden a Bologna. Il maltempo si abbatte sull’Italia e a causa delle avverse condizioni meteo, l’evento degli Iron Maiden atteso a Bologna per la serata di ieri, giovedì 7 luglio, salta. La buona notizia è che verrà sicuramente recuperato.

La band band heavy metal si trovava in Italia per l’unico appuntamento della tournée mondiale nella penisola. Uno solo l’appuntamento riservato ai fan nostrani, quello atteso a Bologna nella serata di ieri e cancellato a pochi minuti dall’inizio. Gli organizzatori ci hanno sperato fino all’ultimo momento che le condizioni meteo potessero mutare per lasciare spazio al sereno che avrebbe assicurato lo svolgimento del concerto.

Purtroppo non è andata così. A pochi minuti dalle prime note, ossia dall’inizio del concerto, quando i fan attendevano l’arrivo sul palco degli Iron Maiden a Bologna, un annuncio: sgomberare l’area per motivi di sicurezza. Il nubifragio in corso, infatti, ha costretto gli organizzatori a chiedere ai fan di fare ritorno a casa e di liberare il luogo dell’evento. Il risultato? La band era pronta per suonare ma le condizioni meteo avverse hanno fatto saltare tutto.

30.000 persone e l’invito ad evacuare l’area dello spettacolo per motivi di sicurezza. Ma il concerto verrà recuperato e potranno accedere al nuovo appuntamento tutti coloro in possesso dei biglietti per la data del 7 luglio.

La nuova data degli Iron Maiden a Bologna

Il concerto degli Iron Maiden a Bologna verrà recuperato prossimamente. La data non è ancora stata comunicata ma lo spettacolo è in fase di riprogrammazione. Gli organizzatori italiani dovranno rischedulare il concerto, compatibilmente con gli appuntamenti della band all’estero. Resta confermata la location: Bologna, Arena Parco Nord, nell’ambito di Bologna Sonic Park.

Prima degli Iron Maiden erano attesi due gruppi spalla: Airbourne e Lord of the Lost. Entrambi sono riusciti ad esibirsi nella serata di ieri.