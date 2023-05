Fear Of The Dark degli Iron Maiden oggi divide il pubblico, ma non per la title-track che mette d’accordo tutti (anche i non-metallomani): per molti il disco è solamente una buona riuscita dopo le grandi produzioni degli anni ’80. Chi scrive è parzialmente d’accordo, ma tutto va contestualizzato.

Dopo No Prayer For The Dying (1990) qualcuno storce il naso, vedendo una band decisamente sottotono. La “colpa” è della tripla partenza col botto: Iron Maiden, Killers e The Number Of The Beast (quest’ultimo è il primo del mandato Dickinson) hanno creato aspettative elevatissime, tutte rispettate fino a Seventh Son Of A Seventh Son (1988). Dopo i racconti sugli indiani d’America, Alessandro il Grande e Edgar Allan Poe, gli Iron Maiden si guardano intorno a e affidano la produzione a Steve Harris.

In Fear Of The Dark troviamo, tra l’altro, la prima e unica canzone d’amore degli Iron Maiden. La bellissima Wasting Love divide nettamente il pubblico, eppure è una delle ballad più intense del mondo metal. C’è, poi, il momento del messaggio di pace con Afraid To Shoot Strangers, ma anche la critica verso il sistema finanziario in Be Quick Or Be Dead che sfiora il thrash metal. Fear Is The Key viene scritta dalla band nei giorni successivi alla morte di Freddie Mercury e diventa un messaggio di sensibilizzazione sull’AIDS, un problema troppo spesso ignorato e liquidato con una certa facilità come una faccenda da omosessuali.

Nei fatti, Fear Of The Dark è l’album di Fear Of The Dark. Poche canzoni, infatti, sopravvivranno all’uscita del disco per spostarsi sulle scalette dei concerti. La title-track è perfetta su più punti di vista a partire dal riff iniziale fino allo special e ad ogni parte della suite. Dal vivo i fan non attendono altro, probabilmente.