Bruce Dickinson si sposa per la terza volta. L’annuncio arriva senza preavviso, nel bel mezzo di un’intervista, da parte del diretto interessato.

Intervistato dall’emittente bosniaca N1, il frontman degli Iron Maiden ha ricordato quella volta in cui si esibì a Sarajevo insieme alla band solista quando ancora imperversava la guerra. Oggi, piuttosto, Bruce Dickinson si trova nella stessa città per partecipare al Jon Lord Concert for Group and Orchestra per commemorare lo storico membro dei Deep Purple. Improvvisamente il cantautore ha detto:

“Sta arrivando anche la mia promessa sposa. Non è mai stata qui, lei è francese. Quando sarà qui vorrei dirle: ‘Guarda, questa era la strada Proleterskih Brigada ecc ecc. Ma no, adesso siamo qui in un contesto diverso. Spero che avremo il tempo di visitare la città. Non solo le parti brutte ma tutte quelle più belle di Sarajevo”.

L’attuale fidanzata è Leana Dolci, istruttrice francese di fitness. Nel 2018 Bruce Dickinson si è separato dalla seconda moglie Paddy Bowden per poi divorziare nel 2019. Il suo primo matrimonio è stato con Erica “Jane” Barnett nel 1984 fino al 1987, anno in cui ha sposato la Bowden.

Sulla prossima moglie di Leana Dolci ci sono poche notizie. Di lei si sa che oltre ad essere istruttrice di fitness è anche giornalista musicale e fashion blogger.

Gli Iron Maiden hanno pubblicato l’ultimo album Senjutsu nel 2021, 17esima esperienza in studio per la band heavy metal britannica che insieme a tanti altri nomi – Metallica, Pantera, Judas Priest – ha scritto uno dei capitoli più importanti della scena metal internazionale.

Bruce Dickinson è stato a lungo pilota di linea al comando dell’Ed Force One, la compagnia esclusiva degli Iron Maiden, ma nel 2022 ha annunciato che smetterà di pilotare considerata l’età. Per il momento non è dato conoscere la data di nozze dell’artista con la nuova fidanzata.

