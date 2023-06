Quali sono i migliori album degli Iron Maiden? I fan della band britannica farebbero a pugni per mettersi d’accordo, ma di fronte a una carriera monumentale allinearsi è impossibile. Con oltre quarant’anni di carriera, gli Iron Maiden hanno prodotto una vasta discografia che ha influenzato intere generazioni di artisti e che ancora oggi fa scuola.

Iron Maiden (1980)

Il debutto col botto insieme a Paul Di’Anno, un album con il quale gli Iron Maiden vincono sul punk e nel quale sentiamo tutta l’influenza rock’n’roll che, tuttavia, nasconde già la vera anima della band.

The Number Of The Beast (1982)

Questo album è considerato uno dei capolavori degli Iron Maiden con Bruce Dickinson al suo debutto con la band. Con brani come Run To The Hills e la title track The Number of the Beast, l’album ha consacrato gli Iron Maiden come una delle band metal più importanti degli anni ’80.

Powerslave (1984)

Questo album ha mostrato l’evoluzione musicale della band, incorporando elementi epici e progressivi nelle composizioni. Aces High e 2 Minutes To Midnight sono diventati classici istantanei, mentre l’epica traccia finale Rime Of The Ancient Mariner” e un esempio di epica e profondità artistica.

Seventh Son of a Seventh Son (1988)

Questo album segna un altro punto di svolta nella carriera degli Iron Maiden. Con testi ispirati alla letteratura e alla mitologia, l’album ha una tematica unificante e una coerenza musicale impeccabili. Brani come Moonchild e The Evil That Men Do dimostrano la capacità della band di creare melodie orecchiabili e potenti riff.

Brave New World (2000)

Dopo un periodo di cambiamenti nella formazione, gli Iron Maiden hanno fatto un ritorno trionfante con questo album. È stata la reunion con il cantante Bruce Dickinson e il chitarrista Adrian Smith. The Wicker Man e Blood Brothers sono diventati nuovi inni della band, ancora in grado di creare musica di alta qualità.