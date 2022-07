Stando agli ultimi rumors lo Xiaomi 12T Pro, nuovo flagship killer del produttore cinese, potrebbe avere a bordo il potente processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm ed un sensore principale della fotocamera posteriore di ben 200MP. Inoltre, malgrado queste super specifiche tecniche, il dispositivo non dovrebbe essere venduto ad un prezzo troppo esorbitante. Fino a questo momento il Motorola X30 Pro è stato il primo smartphone a livello internazionale dotato di una lente da ben 200MP, che giungerà quanto prima sul mercato cinese.

Ad ogni modo, anche altri colossi della telefonia mobile sono pronti a lanciare prodotti propri con un sensore fotografico potente come questo. A tal proposito, uno di questi sarebbe proprio Xiaomi, che pare si sia messo a lavoro sul 12T Pro. Cosa sappiamo in merito? In un recente video, il noto youtuber Pixel, ha discusso sulle caratteristiche e dei dettagli tecnici relativi al nuovo flagship dell’azienda cinese, che sfrutterà il potente e nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 supportato da 8GB di memoria RAM (oppure 12) e 128 o 256GB di spazio di archiviazione. Il device, quasi sicuramente, sarà lanciato e messo a disposizione in diversi mercati già a partire dai prossimi mesi.

ARTICOLI CORRELATI

Il nuovo flagship killer Xiaomi 12T Pro sarà alimentato da una super batteria da 5000mAh dotata di ricarica rapida a 120W ed un display OLED con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il device sarà, inoltre, messo in vendita ad un costo non eccessivo e, come già accennato ad inizio articolo, sarà il primo dispositivo ad avere un sensore principale della fotocamera posteriore da 200MP, forse si tratta di un ISOCELL di Samsung di ultima generazione. In attesa di maggiori informazioni a riguardo, tornate pure a trovarci quando volete.

Continua a leggere su optimagazine.com