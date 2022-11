Xiaomi ha presentato in Cina lo Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition, noto artista di New York, con un bellissimo design scultoreo ed è stato definito come un device iconico che sposa passato, presente e futuro in un design contemporaneo. Come ogni altro smartphone in edizione limitata, anche questo viene fornito con accessori personalizzati, confezione ed interfaccia utente. Il produttore cinese afferma che per questo nuovo modello saranno disponibili solo 2000 unità e i suoi preordini inizieranno il prossimo 5 dicembre. Andiamo a dare uno sguardo più dettagliato alle caratteristiche.

Il fantastico ed iconico flagship Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition presto sarà disponibile in Europa Occidentale in quantità limitata, esclusivamente 2000 pezzi, acquistabili al prezzo di soli 932 dollari, che al cambio corrispondono a 899 euro, in pre-vendita dalle ore 10.00 del 5 dicembre sul sito mi.com e su highsnobiety.com e dalle ore 10.00 del 16 dicembre anche tramite il pop-up store Xiaomi x Daniel Arsham di Berlino. L’artista Daniel Arsham, conosciuto anche per la sua straordinaria realizzazione di tante opere fantastiche, come le sculture dei Pokémon cristallizzate, ha spiegato che tra 20 anni gli utenti che saranno in possesso non lo utilizzeranno più come uno smartphone, bensì come un oggetto scultoreo, connesso a un tipico periodo nel tempo trascinandolo oltre la sua funzionalità.

L’ultimo ammiraglia internazionale dell’OEM cinese presenta un design eccezionale ed una cover posteriore davvero unica e lussuosa color verde creata con materiali di qualità e con cristalli di bronzo al suo interno. Dalle immagini, possiamo notare che sfoggia un look che ricorda molto un marmo pregiato, per quanto sia bello. Yiang Liu di Xiaomi afferma che si tratta di una partnership che vede protagonista non solo uno smartphone, ma anche una tecnologia innovativa sfruttata per rendere possibile questo straordinario progetto che vede la firma di Daniel Arsham. Non parliamo esclusivamente di un dispositivo che le persone utilizzeranno oggi, ma in futuro sarà un prodotto da collezione.

