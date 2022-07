Xiaomi aggiunge un nuovo membro alla serie Xiaomi 12T, ovvero Xiaomi 12T Pro ,apparso nel database IMEI con il nome del modello “22081212UG”. Questo significa che il nuovo device del produttore cinese è pronto al lancio a livello internazionale. Le specifiche esatte non sono ancora disponibili, ma sono trapelate in Rete alcune informazioni sul prossimo dispositivo premium della nuova linea dei dispositivi di alta gamma. È molto probabile che questo smartphone venga rilasciato alla fine di settembre di quest’anno in Cina ed in altre aree del mondo, e forse potrebbe essere rinominato Redmi K50S Pro. Inoltre, in aggiunta a tale dispositivo dovrebbe arrivare anche il Redmi K50S e il POCO M5.

Andiamo a vedere insieme qualche informazione sul piano tecnico del prossimo Xiaomi 12T Pro. Il device, il cui nome in codice è ‘diting’, dovrebbe essere alimentato dal processore di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 e sfoggiare sul retro un sensore principale per la fotocamera da ben 200MP. Il nuovo dispositivo Xiaomi sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida a 120W. Il telefono potrebbe anche presentare un display OLED con frequenza di aggiornamento a 120Hz, un ottimo comparto fotografico e tanto altro ancora di molto interessante.

Quanto al prezzo, il prossimo Xioami 12T Pro dovrebbe essere piuttosto contenuto, anche si parliamo di uno smartphone di punta, ovviamente quanto detto non va preso alla lettera e quindi tale informazione potrebbe non essere vera. Il device ha ricevuto la certificazione sul sito della FCC: alcuni rumors sostengono che sarà messa in commercio anche una versione vanilla dotata di un un sensore ottico da 50MP con ricarica rapida da 67W, di un processore MediaTek Dimensity 8100 e tanto altro. Nell’attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti e conferme, se siete interessati all’acquisto di un device premium potrete dare un’occhiata allo Xiaomi 12, venduto su Amazon a soli 619 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com