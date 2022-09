L’attesissima serie di smartphone Xiaomi 12T dovrebbe essere annunciata a breve per i mercati globali. Ad ogni modo, prima del suo rilascio, il nuovo Xiaomi 12T Pro di fascia alta è stato appena avvistato su una nota piattaforma di benchmarking, che ha rivelato alcune delle sue specifiche chiave. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, i modelli di questa serie sono già stati individuati su vari siti web di certificazione e adesso l’ultimo avvistamento si è avuto sul portale ‘GeekBench’. Scrutando l’elenco, si possono vedere le prestazioni del modello Pro, nonché la capacità della sua memoria RAM di 8GB, il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato alla GPU Adreno 630 ed il sistema operativo oltre ai suoi punteggi. Per il single core, il device è riuscito a raggiungere un punteggio di 1300, mentre i test multi core hanno ottenuto 4061 punti.

In modo particolare, si sostiene anche che lo Xiaomi 12T Pro sia il primo smartphone dell’azienda cinese che presenterà un grande sensore della fotocamera principale posteriore da 200MP. L’elenco di GeekBench mostra anche il device con il numero di modello 22081212UG. Tuttavia, è più che probabile che Xiaomi lancerà anche il 12T Pro con una variante da 12GB di memoria RAM. Infine, l’elenco rivela anche che il nuovo telefono funzionerà con il sistema operativo Android 12, questo sta a significare che sotto la scocca sarà dotato della skin personalizzata MIUI 13 proprietaria del marchio.

Quanto al display, le dimensioni dovrebbero essere di 6,7 oppure 6,67 pollici con tecnologia OLED e frequenza di aggiornamento da 120Hz. Insomma, la nuova gamma Xiaomi 12T è ormai pronta al debutto, malgrado non ci fosse ancora una precisa data di lancio. Ad ogni modo, questi sono tutti i dettagli chiave condivisi sulla piattaforma di benchmarking, dunque non ci resta che tenervi informati qualora dovessero giungere ulteriori aggiornamenti su questo argomento.

Continua a leggere su optimagazine.com