Il Mostro dei Mari su Netflix è il nuovo film d’animazione del regista di Big Hero 6 (vincitore dell’Oscar 2016), Chris Williams. La storia è un racconto d’avventura che attinge alle leggende delle creature marine narrate dai marinari nei secoli XVI e XVIII adatta a tutta la famiglia.

Jacob Holland è uno dei cacciatori di mostri più promettenti a bordo dell’imponente nave guidata dal burbero capitano Crow, il cui unico scopo è quello di dar la caccia alle bestie che si nascondono sotto le profondità oceaniche. I “trofei” catturati vengono poi esposti ai reali che li riempiono di gloria e soldi, entrando poi nella leggenda. Durante uno dei festeggiamenti sulla terraferma, Jacob fa amicizia con Maisie, un’orfana figlia di una coppia di cacciatori, che entra nella sua ciurma.

Quando la loro nave viene attaccata dalla Furia Rossa, un mostro marino incapace di fermarsi di fronte a niente e nessuno, Jacob e Maisie vengono dispersi in mare, e la ragazzina stringe amicizia proprio con la creatura.

Il Mostro dei Mari su Netflix è un racconto originale, divertente, che fa riflettere su un tema evergreen come quello del rapporto tra uomo e natura. I personaggi protagonisti sono ben delineati e molto realistici: il capitano Crow, col suo atteggiamento rabbioso, ricorda Acab di Moby Dick; Jacob è l’uomo chiave della vicenda, un personaggio eroico dal grande ego, che tuttavia cambia quando si accorge dell’imponenza della natura di fronte agli essere umani; Maisie è una ragazzina energica e positiva, l’unica che vede le cose per come sono realmente. Costretta a sopravvivere insieme a Jacob, sarà proprio lei ad aprirgli gli occhi sul mondo.

“Il mare è la loro casa e noi gli diamo la caccia”, dirà Maisie a Jacob in un momento di svolta durante il film. Il messaggio ambientalista è chiaro: siamo solo ospiti su questa Terra, ed è nostro dovere proteggere e preservare la sua flora e la sua fauna.

Il Mostro dei Mari su Netflix è disponibile dall’8 luglio.

Continua a leggere su optimagazine.com.