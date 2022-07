Gregory Itzin è morto. Un’altra brutta notizia scuote il mondo della serialità americana e tutti i fan che nel corso degli anni hanno imparato a conoscere e amare alcuni personaggi. Per noi amanti seriali Gregory Itzin sarà per sempre il presidente Charles Logan in 24 ed oggi i fan della serie si stringono intorno alla sua famiglia.

Il produttore esecutivo e regista di 24 Jon Cassar ha condiviso la triste notizia poco fa scrivendo: “Il mio amico Greg Itzin è morto oggi. Era uno degli attori più talentuosi con cui ho avuto l’onore di lavorare, ma soprattutto era un ragazzo eccezionale. “Mancherà alla sua famiglia di 24, persone che non avevano altro che amore e rispetto per lui. Hai lasciato il segno, ora riposa in pace amico”.

Ecco il suo tweet pubblicato poche ore fa:

My friend Greg Itzin passed away today.He was one of the most talented actors I had the honor to work with, but more than that he was an all around great guy. He’ll be missed by his 24 family who had nothing but love & respect for him. You made your mark, now Rest In Peace friend pic.twitter.com/IbrhAQXix2