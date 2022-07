Kazuki Takahashi è morto, un’altra brutta notizia scuote il mondo dello spettacolo e, in particolare, il mondo di fumetti e anime. Secondo le prime notizi sembra che Kazuki Takahashi sia morto mentre si trovava al largo di Nago, una delle città dell’arcipelago di Okinawa. Al momento non si conoscono le cause della morte di Kazuki Takahashi, non è stato riferito se si è trattato di un malore o di un incidente.

Secondo quanto riferisce l’emittente nipponica NHK sembra che il cadavere del papà di Yu-Gi-Oh sia stato rinvenuto nella giornata del 6 luglio con attrezzatura da snorkeling. La guardia costiera di Nago non ha potuto far altro se non identificare il cadavere mentre la polizia giapponese ha iniziato le sue indagini. L’autore avrebbe compiuto 61 anni a ottobre e i fan non possono far altro che piangere la morte del proprio beniamino.

Kazuki Takahashi (nome d’arte di Kazuo Takahashi) è la firma del manga di Yu-Gi-Oh! pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump tra la fine degli anni 90 e l’inizio del 2000. Il successo del manga ha dato vita ad un vero e proprio franchise che ha portato poi alla nascita di un vero e proprio universo fatto da giochi di carte, anime giocattoli.

Per gli enormi contributi al settore di fumetti e serie fantasy, Kazuki Takahashi ha vinto nel 2015 il Comic-Con International Inkpot Award. Recentemente, Takashi ha disegnato il manga “The Comiq” che ha celebrato i cinquant’anni della rivista di Shueisha Weekly Shonen Jump.