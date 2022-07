Il matrimonio di Vasco Rossi con Laura Schmidt arriva a quota 10. Il rocker di Zocca sa come parlare d’amore, per questo alla sua “Laurina” – così il cantautore chiama affettuosamente la sua dolce metà – ha dedicato un post.

10 anni di matrimonio di Vasco Rossi

La voce di Vita Spericolata ha pubblicato 3 scatti che lo ritraggono insieme a Laura Schmidt, sua moglie, con la quale oggi festeggia i primi 10 anni di matrimonio.

“Qualche decennio prima di sposarci abbiamo fatto un patto di sangue, di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse. È stata lei a darmi una famiglia e una casa, ad aver dato un ordine alla mia vita”.

I due si sono innamorati nel 1986 e sarebbe stato il compianto chitarrista Massimo Riva a farli conoscere. A lei il Blasco ha sempre attribuito il potere di essere stata capace di “mettergli la testa a posto”. Vasco e Laura si sposarono nel 2012 presso il Comune di Zocca in una cerimonia riservata a pochi intimi.

Il Blasco definì le nozze “un atto puramente tecnico e necessario” , e con il matrimonio Laura ottenne i diritti anche sui figli di Vasco precedenti al loro incontro. Dal loro amore, nel 1991, nacque Luca, terzogenito della star di Zocca.

Chi è Laura Schmidt

Della vita privata di Laura Schmidt si sa ben poco. Nata a Milano da genitori tedeschi, non si conosce la sua reale età anche se si suppone che sia 17 anni più giovane di Vasco Rossi.

Ciò che si sa di lei e del suo incontro con Vasco arriva proprio dalle parole del rocker di Zocca. Tempo fa, infatti, Vasco Rossi si confessò in un’intervista a Vanity Fair in cui raccontò in quale modo Laura rapì il suo cuore facendogli capire che fosse la persona giusta per lui.

“Quando ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia”.

