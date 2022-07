Android Auto ha rilasciato la versione 7.9 ora disponibile in beta, giusto in tempo potremmo dire dato che l’aggiornamento precedente è ampiamente distribuito per più utenti. In arrivo dunque il nuovo aggiornamento dell’applicazione per Android, ma in realtà qual è la novità? Negli ultimi giorni, Google ha iniziato a trasmettere Android Auto 7.9 a tutti gli utenti che si sono iscritti alla beta pubblica dell’app. Gli iscritti tramite il Play Store potrebbero vedere la versione 7.9 come aggiornamento disponibile, anche se non per tutti.

Sfortunatamente, il colosso di Mountain View non mette mai a disposizione molte informazioni, circa le novità, in una specifica versione di Android Auto. Circa l’aggiornamento ad Android Auto 7.9, non è stato ancora rivelato con esattezza cosa c’è di nuovo e non ci sono nemmeno segnali evidenti che lo lasciano intendere. Ad ogni modo, si può pensare che questa nuova versione beta possa continuare a funzionare sui problemi orami noti di Android Auto, ovvero quelli relativi alla serie Samsung Galaxy S22. C’è sicuramente anche il lavoro sulla riprogettazione di “Coolwalk“, annunciata ufficialmente in occasione del Google I/O 2022, anche se non è attiva con la 7.9.

Nel frattempo, Android Auto 7.8 è disponibile per più utenti sui propri dispositivi. Con l’arrivo dell’ultimo aggiornamento, non è del tutto chiaro cosa abbia apportato Google sul precedente aggiornamento, poiché non ci sono log delle modifiche ufficiali o effetti immediatamente evidenti dopo l’installazione. Naturalmente, c’è qualcosa di importante da tenere a mente con gli aggiornamenti delle app Android Auto. Tali upgrade vengono in genere rilasciati a velocità molto diverse per tutti gli utenti. Intanto, se siete interessati ad aggiornare l’app di Android Auto alla versione 7.9 ricordiamo che è in fase di rilascio sul Google Play Store.

