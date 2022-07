Il rapper pubblica la foto con l’addetto alla sicurezza più famoso sui social in questo momento, la giornalista lo critica e in meno di 2 ore arriva la replica di Fedez contro Selvaggia Lucarelli.

Per la giornalista è il secondo scontro dopo quello con Salmo, accusato di sessismo dopo un commento in cui storpiava il cognome della Lucarelli in maniera decisamente colorita.

Tutti, negli ultimi giorni, abbiamo visto diventare virale quel video in cui un addetto alla sicurezza del Love Mi è stato inquadrato mentre faceva facce perplesse durante l’esibizione di Paky con il brano Blauer. Lo steward certamente disapprovava e il suo disappunto era tutto nelle sue espressioni. Per questo il video che inquadra le sue reazioni è diventato virale.

Fedez lo ha incontrato e ha documentato il momento in un video pubblicato sulle storie Instagram. Da ciò è nata la reazione di Selvaggia Lucarelli, che sempre nelle storie Instagram ha scritto: “Comunque ormai ho il terrore di questa persona. Ogni persona che va virale, lui la deve trasformare in un suo contenuto”.

Appena un’ora dopo è arrivata la replica di Fedez. Il rapper e marito di Chiara Ferragni si lascia andare in un lungo prontuario di accuse che partono dal 2016 e arrivano fino all’ultima ora per dimostrare, secondo la sua versione, che tra lui e la giornalista oggetto della sua invettiva non vi siano differenze.

Questa la prima parte:

“Oggi voglio farti un regalo. Troppo facile giocare a questo gioco. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti”.

In seguito Fedez spiega il motivo dell’incontro con l’addetto alla sicurezza:

“Ieri ho visto una persona che conosco da anni, che è diventata un meme vivente e ci ho fatto un video di 10 secondi. Quindi? Sono un mostro? Ma anche se fosse tu fai di peggio“.

A questo punto Fedez cita la battaglia di Selvaggia Lucarelli contro il revenge porn, ma pubblica anche un video del 2016 in cui la giornalista ammise in un format di Michele Santoro di aver condiviso il video hard di Belen Rodriguez. Tuttavia, nello stesso contesto Selvaggia Lucarelli si dimostrò completamente pentita di quel gesto e dichiarò:

“Sei anni fa ero stupida, ignorante anche dal punto di vista dei meccanismi della rete e avevo sottovalutato quello che era capitato a Belen. Nel condividere quel video – ed è una colpa che sento di portarmi dietro – ho capito che stavo facendo una violenza a Belen. Venivamo dai video di Paris Hilton e Kim Kardashian, sembrava tutto un gioco e non si capiva il confine tra la complicità di chi si faceva filmare o si filmava e la popolarità”.

Non a caso, dopo questo mea culpa la giornalista si è sempre battuta contro il revenge porn. Fedez, infine, si concede le battute finali:

“Sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia. Potrei andare avanti all’infinito, io e te non siamo così diversi come credi. Non pensare di essere migliore di me, perché forse ti dimentichi di quando insultavi il figlio di Belen dicendo che era brutto, o quando dici che io faccio schifo a pubblicare le sedute dal mio psicologo per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri. Ti dimentichi che tu ti sei fatta pagare per partecipare ad un podcast per raccontare la tua relazione tossica. Non perdete tempo dietro persone inutili. Non fate la stessa stron*ata che ho fatto io, perché io oggi sono un co***one”.

Continua a leggere su optimagazine.com