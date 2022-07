Volano accuse al vetriolo da Selvaggia Lucarelli contro Salmo. La giornalista e opinionista si è scagliata contro il rapper a seguito di un commento pubblicato da Maurizio Pisciottu su Instagram rivolto proprio all’indirizzo della penna di Domani.

L’accusa di Selvaggia Lucarelli

Tutto è partito da un post pubblicato da Salmo in cui il rapper ha scritto: “È stato l’anno più difficile della mia vita. Concerto abusivo, album, recitare nella serie TV, dirigere colonna onora, fare un altro album, preparare il live per San Siro”.

Per “concerto abusivo” Salmo intende quel live a Olbia che suscitò polemiche a seguito dell’assembramento dei fan. Dopo l’evento, il rapper sardo era stato criticato da tanti colleghi tra cui Alessandra Amoroso e Fedez. Tra i non-colleghi c’era anche Selvaggia Lucarelli, che non si era tirata indietro dal dire la sua su quel concerto che si collocava in un periodo storico in cui la situazione Covid in Italia era ancora incerta.

Tra i commenti al post di Salmo qualcuno chiede: “Quale concerto abusivo?”. Salmo risponde: “Chiedi a Selvaggia Sucarelli“. La giornalista ha ripreso quel commento e lo ha riproposto sul suo account come screenshot.

In calce, Selvaggia Lucarelli ha commentato:

“Non conosco Salmo, lo ritengo anche bravo. Un anno fa mi ero permessa di dire che il suo concerto ad Olbia fatto senza autorizzazioni, con una pandemia che faceva ancora molte vittime, era stato un errore. Non ha mai risposto nel merito, ma perfino a distanza di tempo, la schifosa battuta sessista storpiando il mio cognome come l’hater medio non ha saputo tenersela. Seguono migliaia di like e ‘Ahaha’. Avanti così. Forse tra due millenni i maschi riusciranno a rispondere a una donna guardando oltre il proprio pisello. Forse”.

La replica di Salmo

La risposta di Salmo non si è lasciata attendere. Il rapper sardo ha commentato alle accuse di Selvaggia Lucarelli respingendo l’etichetta di “sessista”. Ecco la replica:

“Non piangere Selvaggia. Mi hanno storpiato il cognome mille volte e non ho mai fatto nessun post a riguardo. Per favore, falla finita con ‘sta roba del sessismo che non c’entra nulla. Il vittimismo da opinioninstagram è passato ormai. Forse. Ciao Selvà”.

Al suo commento hanno replicato in tanti. Al “colpita e affondata” si alternano coloro che gli danno del maleducato invitandolo a vergognarsi, altri gli chiedono se userebbe le stesse parole con sua madre.

I due personaggi non hanno aggiunto ulteriori dichiarazioni, né hanno continuato a punzecchiarsi.

Continua a leggere su optimagazine.com