Massimiliano Gallo sarà tra i protagonisti dell’autunno di Rai1 dividendosi tra Imma Tataranni 2 e Vincenzo Malinconico Avvocato d’Insuccesso, la nuova fiction annunciata nei giorni scorsi. Durante la presentazione dei palinsesti il nome dell’attore è venuto a galla proprio in merito al suo ‘salto’ che lo vedrà passare da co-protagonista a star assoluta vestendo i panni del personaggio nato dalla penna di Diego De Silva.

I nuovi episodi di Imma Tataranni 2 dovrebbero aprire la stagione televisiva in casa Rai e subito dopo toccherà a Vincenzo Malinconico Avvocato d’Insuccesso in cui un conosceremo un uomo a metà. Vincenzo Malinconico non solo è per metà disoccupato ma è anche un uomo per metà divorziato e nella vita si occupa di contenziosi non particolarmente impegnativi e non sempre porta a casa delle vittorie.

Dall’altro lato non va meglio visto che Nives, la sua ex moglie, affermata psicologa, lo ha lasciato da tempo per sposare un architetto e tuttavia non riesce a non tradire il nuovo marito con l’ex e anche questo continua a tenerlo in bilico. Tra i due spunta poi la bella collega Alessandra Persiano, a quel punto cosa deciderà di fare Nives?

Ecco alcune immagini della fiction nel promo generale Rai:

Lo scossone nella vita di Vincenzo Malinconico si presenza quando gli viene affidato il caso di un macellaio di camorra su cui pende l’accusa di fare a pezzi le persone scomode alla mafia. Malinconico vorrebbe rifiutarsi di difendere Mimmo ‘O Burzone appellandosi a principi deontologici ma poi si lascia convincere dalla figlia dell’uomo. Tutto questo basterà per convincere il pubblico di Rai1 in sole quattro serat?

In Vincenzo Malinconico Avvocato d’Insuccesso, al fianco di Massimiliano Gallo, ci saranno anche Denise Capezza, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo. La regia della nuova fiction è affidata ad Alessandro Angelin.