Al via la prevendita dei biglietti per Sting a Milano nel 2022. L’artista sarà nel nostro Paese per un unico appuntamento atteso al Mediolanum Forum di Assago. La data è quella del prossimo 25 ottobre e i biglietti saranno disponibili in diversi scaglioni già nelle prossime ore.

Il tour mondiale di Sting passa per Milano con i racconti e le canzoni di una carriera unica nel suo genere. In scaletta le migliori canzoni dell’artista, rilasciate nel corso della sua carriera, unitamente agli ultimi successi pubblicati in ordine di tempo. L’evento fa parte del tour My Songs, attraverso il quale Sting propone ai fan un viaggio nel tempo, alla riscoperta delle canzoni che lo hanno reso celebre nel mondo.

Special guest del concerto di Sting a Milano sarà Joe Sumner. L’evento inizierà alle ore 21.00 con il supporto di RDS in qualità di partner media.

Biglietti per Sting a Milano nel 2022

Partirà giovedì 7 luglio la prevendita dei biglietti per Sting a Milano nel 2022. Due gli scaglioni attivi per la prevendita ed alcuni utenti potranno partecipare a quella che verrà resa disponibile in anteprima assoluta.

In anteprima per gli iscritti a MyLiveNation la prevendita partirà infatti alle ore 11:00 di giovedì 7 luglio. Gli interessati possono registrarsi gratuitamente sul sito livenation.it per assicurarsi i biglietti prima di tutti ossia accedere alla pre-sale a loro riservata ed attiva già 24 ore prima di quella generale.

In alternativa, sarà possibile prendere parte alla prevendita generale successiva che verrà attivata dalle ore 12:00 di venerdì 8 luglio su TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati dell’intero territorio italiano.