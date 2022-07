Nurses – Nel Cuore dell’Emergenza sbarca in prima tv assoluta su Sky Serie: il medical drama ambientato tra le corsie del fittizio ospedale di St. Mary è una produzione canadese, trasmessa in prima visione assoluta in Canada su Global nel 2020 e finora inedita in Italia.

Sky Serie trasmetterà Nurses – Nel Cuore dell’Emergenza a partire dal 4 luglio, con due episodi in prima serata e in prima visione assoluta, disponibili anche on demand su Sky e in streaming nel catalogo di Now.

Nurses – Nel Cuore dell’Emergenza segue le vicende di cinque giovani infermiere che in prima linea al St. Mary dedicando la propria vita ad aiutare gli altri, mentre imparano a cavarsela da sole. Personaggi principali sono Grace Knight, interpretata da Tiera Skovbye, Ashley Collins, interpretata da Natasha Calis, Keon Colby, che ha il volto di Jordan Johnson-Hinds, Nazneen Khan, interpretata da Sandy Sidhu, Wolf Burke, interpretato da Donald MacLean Jr. e la Dott.ssa Rori Niven, interpretata da Trish Fagan.

Ecco le trame dei primi due episodi di Nurses – Nel Cuore dell’Emergenza, intitolati rispettivamente Il Primo Giorno e Segreti, in onda il 4 luglio dalle 21.10 sul canale 112 di Sky.

Keon assiste una paziente che sta entrando in travaglio. Naz si prende cura di una vittima di un attacco terroristico. Wolf assiste una paziente che che sta aspettando da tempo un trapianto di polmone salvavita. Naz viene assegnato come assistente di Sinead.

La prima stagione di Nurses – Nel Cuore dell’Emergenza è composta da 10 episodi (in onda su Sky fino al 1° agosto), così come la seconda, trasmessa in Canada nel 2021.

