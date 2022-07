Il finale di Yellowstone 3 in onda lunedì 4 luglio, a partire dalle 21.10, rappresenta l’ultimo appuntamento con la saga neo-western di Paramount+. Almeno finora, perché in teoria La7 potrebbe riprendere in futuro la programmazione con la quarta stagione, trasmessa lo scorso inverno da Sky Atlantic in prima tv assoluta per l’Italia e disponibile per ora in esclusiva su Sky e Now.

Yellowstone 3 termina il 4 luglio con gli ultimi tre episodi della stagione, che sfociano in una potenziale mattanza per i Dutton aprendo scenari inediti in vista della quarta stagione.

Ecco le trame degli episodi numero 8, 9 e 10 di Yellowstone 3 in onda nella prima serata di La7 del 4 luglio.

Jamie mette al corrente Kayce dell’offerta multimilionaria della Market Equities e gli chiede, visti i pessimi rapporti che ha con Beth di essere lui ad informarla di tutto ciò. Thomas Rainwater continua la caccia al misterioso assassino della sua riserva, e si avvale dell’aiuto di Monica.

Jamie affronta il suo passato. Nel frattempo, Rip cerca un contatto con Kayce per parlare di un vecchio problema. La squadra del dormitorio cerca di difendere due dei propri membri.

John si siede al tavolo delle trattative con ex amici e nemici. Nel frattempo, la battaglia per il futuro dello Yellowstone si fa sempre più dura, e sembra che niente sarà più lo stesso d’ora in poi.

Il finale di Yellowstone 3 lascerà spazio, nel lunedì del palinsesto estivo de La7, ad un’altra prima visione in chiaro: si tratta di Domina, il dramma storico di Sky ambientato nell’Antica Roma, con protagonista Kasia Smutniak e un cast internazionale che vede, tra gli altri, Isabella Rossellini e Liam Cunningham. La7 trasmetterà la prima stagione della serie, già rinnovata per un secondo capitolo da Sky, con tre episodi a sera ogni lunedì.

