Arriva Domina su La7 ma in piena estate. La serie prodotta da Cattleya porterà nel prime time della rete la storia di Livia Drusilla, dagli anni della giovinezza fino all’assassinio di Giulio Cesare, ma non lo farà in un momento in cui le famiglie e gli italiani hanno più voglia di tv rimanendo a casa sotto le coperte, ma in piena estate.

Secondo le ultime novità del palinsesto sembra proprio che Domina su La7 andrà in onda dall’1 luglio con un doppio episodio a settimana fino al 22 dello stesso mese diventando, di fatto, tappabuchi della programmazione estiva. L’ ascesa al potere come moglie dell’imperatore Augusto, sarà per Livia Drusilla complicata almeno in termini di ascolti, un vero e proprio peccato alla luce della manifattura del prodotto.

Al fianco di Kasia Smutniak, nella serie troveranno posto anche Mattew McNulty, Claire Forlani, Christine Bottomley, Colette Dalal Tchantcho, Ben Batt, Liamo Cunningham e Isabella Rossellini, per un totale di ben quattro prime serate tutte al venerdì (un doppio suicidio).

Domina su La7 andrà in onda per la prima volta in chiaro dopo il passaggio sulle reti Sky nel maggio dello scorso anno. All’epoca gli otto episodi della serie vennero rilasciati tutti insieme su Sky Box Sets e in streaming su Now e trasmessa il giorno stesso su Sky Atlantic. Da allora sono state diverse le repliche degli episodi su Sky ma mai la serie è stata mandata in onda in chiaro, almeno fino ad adesso.

Chi vorrà lasciarsi conquistare dalla Livia Drusilla di Kasia Smutniak potrà farlo con la certezza che Domina avrà una seconda stagione le cui riprese dovrebbero tenersi proprio in queste settimane. I nuovi episodi riprenderanno il racconto con l’erede dell’importante famiglia dei Claudii ormai a capo di un impero frammentato che si troverà davanti nuove lotte mentre nuovi e vecchi rivali ambiscono ai suoi stessi onori, come finirà per lei?