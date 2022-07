Lo Xiaomi 12 Lite non è più un mistero, essendo già disponibile all’acquisto in Azerbaigian. Il dispositivo integra uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di refresh rate a 120Hz e Dolby Vision. Lo Xiaomi 12 Lite è spinto dal processore Snapdragon 778G, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. La batteria ha una capacità di 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W.

Il comparto fotografico posteriore include un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. La selfie-cam è composta da un unico sensore da 32MP, collocato nel foro che solca lo schermo nella parte superiore centrale. Lo Xiaomi 12 Lite presenta anche il supporto Dolby Atmos con suono spaziale ed un lettore di impronte digitali disposto sotto il display per una migliore sicurezza (meglio proteggere i propri dati con ogni mezzo a disposizione).

Il telefono ha un peso di 173 gr. ed esegue Android 12 con MIUI 13. Localmente il prezzo del telefono è pari a circa 560 euro, nelle colorazioni nero, rosa e verde. I pre-ordini resteranno aperti fino all’8 luglio attraverso il punto vendita Xiaomi presente a Baku. Non ci stupiremmo se, già nei prossimi giorni, vedessimo arrivare lo Xiaomi 12 Lite anche in altri mercati. Le specifiche tecniche dello Xiaomi 12 Lite ci sembrano buone, così come il prezzo applicato in Azerbaigian: bisognerà vedere se la cifra resterà pressoché questa anche in Europa ed in quale configurazione il device arriverà nel nostro Paese (un aumento sicuramente sarà previsto, anche se ci auguriamo di non chissà quale entità). Potreste decidere di acquistare un telefono di questo genere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

