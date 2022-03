Lo scorso mese di dicembre Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese i dispositivi della serie premium Xiaomi 12. Attualmente, vi sono in commercio tre device: Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. Negli ultimi tre-quattro anni l’azienda cinese ha rilasciato sempre un modello Lite con la sua serie di numero di punta e pare che anche questa non farà eccezione: infatti, alcune settimane fa la serie è giunta anche in Europa e nelle altri parti del mondo, e il produttore svelerà due versioni: modello Lite e l’esclusivo modello Ultra. Sul noto database benchmark di Geekbench sono stati avvistate delle specifiche interessanti.

Dall’elenco, come primo dettaglio, è stato rivelato il numero del modello 2203129G. Inoltre, il dispositivo ha ottenuto 788 punti nel round single-core del test Geekbench 5 e 2864 punti in quello multi-core. L’elenco rivela anche che il telefono sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 778G assistito da 8GB di memoria RAM, con frequenza base da 1,80GHz (il cui nome in codice è Taoyao) e quella di picco da 2,4GHz. Il telefono sarà dotato anche di una GPU Adreno 642L e si baserà sul sistema operativo Android 12 con skin MIUI 13. Il device dovrebbe anche possedere un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ di 1080 x 2400 pixel ed essere dotato di un refresh rate da 120Hz e del supporto per l’AOD (Always On Display).

Il nuovo Xiaomi 12 Lite si dice che offra una configurazione a tripla fotocamera posteriore che include un sensore primario Samsung ISOCELL GW3 da 64MP, ma non siamo a conoscenza di altri sensori. Quasi sicuramente, il telefono potrebbe sfoggiare una camera ultra-wide. Secondo recenti rumors, probabilmente mostrerà anche lo stesso design che abbiamo già visto a bordo dello Xiaomi CIVI, giunto sul mercato cinese solamente pochi mesi fa. Insomma, vi terremo aggiornati.

