Nella giornata di ieri, sabato 9 luglio, e in modo un po’ inaspettato, Xiaomi ha annunciato in via ufficiale l’arrivo sul mercato globale del medio gamma Xiaomi 12 Lite. Ora come ora, però, non vi è alcuna conferma circa la reale data di uscita del device ed a quale prezzo sarà venduto. Tuttavia, in questo articolo ci soffermeremo sulle caratteristiche tecniche di cui è dotato il dispositivo del produttore cinese.

Il nuovo Xiaomi 12 Lite (con doppia SIM e NFC) presenta un display AMOLED da 6,55 pollici con HDR10+ e Dolby Vision in grado di regalare un’esperienza visiva di prima qualità. Lo schermo TrueColor, visualizza ben 68 miliardi di colori ed è dotato di una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e di una frequenza di campionamento del tocco di 240Hz per un’esperienza più scorrevole. Il device sfrutta anche le funzioni Luce Solare 3.0, Lettura 3.0 e il True Display. Quanto al comparto fotografico lo smartphone presenta sul retro una tripla fotocamera così suddivisa: sensore principale da ben 108MP (Samsung HM2), un sensore ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP.ù

La fotocamera anteriore, invece, è da 32MP e sfrutta il sensore Samsung GD2, la funzionalità di messa a fuoco automatica Eye Tracking e l’abilitazione Motion Capture grazie alle quali la fotocamera regala una spiccata nitidezza e qualità degli scatti. Xiaomi 12 Lite, pronto ad arrivare ufficialmente anche sul mercato globale, è molto leggero: infatti, pesa solamente 173 gr. e possiede un processore Qualcomm Snapdragon 778G a 6nm octa-core. Il device è dotato di sistema di raffreddamento a più livelli in grado di assicurare una dinamica dispersione del calore ed esperienze più semplici. Il tutto è alimentato da una batteria da 4300mAh con ricarica rapida a 67W, capace di garantire una ricarica completa in 41 minuti. Il sistema operativo integrato è basato su MIUI 13 e Android 12 e arriverà sul mercato in questi tagli: 6GB/128GB, 8GB/128GB e 8GB/256GB.

