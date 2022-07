Lo Xiaomi 12 Lite è già stato lanciato, anche se in un mercato diverso dal nostro, e adesso ci si chiede quanto potrebbe arrivare a costare in Europa: lo store rumeno Evomag e lo spagnolo Orange hanno fatto il punto della situazione per chiarirci un po’ le idee. Parliamo di 506 euro in Spagna e di circa 462 euro in Romania: la differenza non è abissale e ci può anche stare (fermo restando che tra i due modelli in esame sembrano esserci delle discrepanza tecniche, specie per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono tutte pressoché confermate: schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 778G con scheda grafica Adreno 642L, 8GB di RAM (potrebbe esserci anche una versione con 6GB di RAM), 128GB di memoria interna (previsto probabilmente un modello con 256GB). Non manca una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108MP (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8MP ed uno macro da 5MP. La fotocamera frontale ha un sensore singolo da 16MP. Lo Xiaomi 12 Lite prevede le connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, GPS, NFC e USB-C.

Il lettore di impronte digitali è di tipo ottico, con collocazione sotto lo schermo. La batteria ha una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Android 12 con MIUI 13 si occuperanno di gestire la parte software dello Xiaomi 12 Lite. Per le specifiche che dovrebbe presentare anche in Europa, il prezzo del device non ci sembra neanche tanto male (sempre che venga confermato per l’Italia). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

