Quest’oggi, domenica 25 settembre, troverete su Amazon un’interessante offerta che riguarda lo Xiaomi 12 Lite 5G, smartphone che potete acquistare risparmiando 50 euro. Infatti, il suo prezzo è di 449,90 euro (invece di 499,90 euro di listino). Il telefono dell’azienda cinese è venduto e spedito dall’e-commerce , disponibile nel colore nero, nella versione italiana e con 2 anni di garanzia. Il device presenta un design ultra sottile e leggero dotato di un’elegante cornice a bordi piatti per rendere il vostro stile di vita sempre alla moda.

Lo Xiaomi 12 Lite presenta un display AMOLED da 6,55 pollici sia HDR10+ che Dolby Vision, che regalano un’esperienza visiva di prima classe. È dotato di una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz ed una frequenza di campionamento del tocco di 240Hz per un’esperienza più fluida. Inclusa, inoltre, la modalità Luce solare 3.0, la modalità di lettura 3.0 e il True Display, che offrono un’esperienza visiva più confortevole e utile a ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi. Lo smartphone incorpora due altoparlanti stereo e la tecnologia audio spaziale Dolby Atmos, ancora più coinvolgente. Quanto alle prestazioni, il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 778G, supportato da 8GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

Lo smartphone presenta una tripla fotocamera professionale sul retro, con un sensore principale da 108MP, un ultra grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP per catturare immagini ad elevata definizione per ogni angolazione. La fotocamera frontale è da 32 MP è dotata di un sensore GD2 e messa a fuoco automatica, per scattare selfie di alta qualità e nitidezza. Lo Xiaomi 12 Lite integra una batteria da 4.300 mAh, dotato di ricarica turbo da 67W in grado di ricaricare fino al 50% dell’autonomia in soli 13 minuti. Insomma, un dispositivo del genere non va assolutamente fatto scappare al prezzo di 449,90 euro.

