Dopo il rilascio dell’ultima versione 7.8 di Android Auto, che ha visto l’approdo sull’app di varie novità e miglioramenti, adesso il colosso di Mountain View si è messo già a lavoro per una nuova beta. Ad ogni modo, non è ancora presente un log delle relative modifiche, molto probabilmente Google sta preparando l’imminente arrivo delle funzioni dell’interfaccia Coolwalk, in vista per questa estate, oppure è possibile che stia lavorando per la correzione di diversi bug. A questo punto ,andiamo a scoprire insieme i dettagli sull’ultima vicenda riguardante il sistema di infotainment.

Nella scorsa giornata si è discusso del rilascio di una nuova versione beta per Android Auto. Ora come ora, non sono stati forniti ulteriori dettagli a riguardo, ma, molto probabilmente, andrà ad interessare il programma di ottimizzazioni del sistema Android, compresi fix e miglioramenti relativi alle prestazioni. Come di consueto con Android Auto, a prima vista non ci sono modifiche e non è ancora attivata la nuova interfaccia Coolwalk che Google ha promesso per l’estate. Le modifiche sono all’interno, presumibilmente correggendo bug, preparando le nuove cose che il produttore californiano ha promesso agli utenti e con miglioramenti alla qualità audio e il volume delle loro auto.

Google è solito rilasciare nuove versioni di Android Auto ogni mese a colpo sicuro e solo di rado informa su cosa cambierà in ciascuna di esse. L’ultimo aggiornamento, che potrebbe essere Android Auto 7.9 beta, ancora una volta, vedrà modifiche interne. Al momento, ci sono solo poche segnalazioni da parte di utenti che hanno potuto testarlo in modo approfondito. Un utente di Reddit, infatti, afferma di aver ricevuto “un discreto aumento della qualità audio tramite cavo, con più volume”. Tuttavia, l’aggiornamento arriva come aggiornamento tramite il Google Play Store per dispositivi dotati di Android 8.0 o versioni successive.

