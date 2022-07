Sta prendendo piede in queste ore la voce secondo cui Pippo Franco sarebbe morto. Alla luce di alcune ricerche effettuate dagli utenti sul web, ho provato ad approfondire la vicenda, cercando di capire come abbia preso piede la fake news del giorno. Il comico, infatti, è vivo e vegeto e per fortuna posso smentire senza dubbio alcuno l’indiscrezioni di cui parlano in tanti questa mattina. Vediamo come sono andate le cose, partendo dal presupposto che ho voluto mettere subito in chiaro per rendere tutta la storia più fluida per chi ci legge.

Bufala totale a proposito di Pippo Franco morto: ricostruzione su come sia nata la fake news

Dunque, dopo episodi di cronaca che lo hanno visto protagonista indiretto nei mesi scorsi, soprattutto per quanto riguarda la storia dei green pass, oggi tocca concentrarsi su quella che è a tutti gli effetti una bufala. Scendendo maggiormente in dettagli, si scopre che la fake news su Pippo Franco morto sia stata generata da un titolo usato da una testata online, che ha associato il suo nome ad un tragico annuncio che sarebbe stato dato in diretta tv. A quel punto, tante persone senza aprire il pezzo (in cui si parla di tutt’altro), hanno dato per scontato che il conduttore sia passato a miglior vita.

Come accennato, il contenuto rimanda ad altre verità, mentre il titolo è stato costruito ad arte per racimolare qualche click. No, Pippo Franco non è morto, come confermato da altre fonti in mattinata. La notizia più importante è questa, a prescindere dal fatto che si ami o meno un personaggio che ha contribuito a fare la storia di una certa televisione in Italia.

Occorre chiarire il concetto, in modo da sgombrare il campo da ogni incertezza per chi ha pensato a Pippo Franco morto.