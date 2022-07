Nell’ultima ora si rincorrono notizie sul ricovero di Pippo Franco in ospedale. I dettagli sono frammentari e per il momento pochissime fonti confermano la notizia.

Pippo Franco in ospedale: come sta

Solo pochi giorni fa sui social aveva preso piede la fake news sulla morte del comico e conduttore televisivo. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 luglio, sono invece comparse notizie che parlano di un ricovero in ospedale di Pippo Franco.

La notizia arriva da Alessandro Rosica, esperto di gossip popolare sui social, che in un post scrive:

“Pippo Franco purtroppo è stato ricoverato, in condizioni gravissime, al Gemelli di Roma, a seguito di un ictus avuto questa notte. Le condizioni sono terribili. Preghiamo per te! Forza leone!”.

In un tweet successivo lo stesso Rosica aggiorna: “Le condizioni stanno peggiorando”. La notizia è stata ripresa da Fanpage, che conferma la notizia da fonti non specificate.

La fake news sulla morte dei giorni scorsi

Alcuni giorni fa un sito Internet aveva usato il nome del comico romano per un titolo clickbait in cui si lasciava intendere che Pippo Franco fosse morto, ma la notizia raccontava una verità completamente diversa.

Per il momento le notizie su Pippo Franco ricoverato in ospedale si riducono a poche frasi e tante ipotesi. Le uniche informazioni arrivano da Alessandro Rosica e Fanpage, mentre la famiglia e i colleghi restano in rispettoso silenzio. Non si esclude che dal ricovero di Pippo Franco possano nascere speculazioni sulle motivazioni e sull’evolversi della vicenda, che per ora non ha aggiornamenti.

I fan, preoccupati, attendono novità e sperano che l’attore si rimetta presto. Pippo Franco ha 81 anni ed è padre di Simone, Gabriele e Tommaso. Il figlio Gabriele nel 2019 ha partecipato a Temptation Island.

Le notizie sul ricovero di Pippo Franco in ospedale sono in continuo aggiornamento.

Pippo Franco ultim’ora. Fonte esclusiva Alessandro Rosica pic.twitter.com/9TYF88mmxY — Alessandro Rosica (@Investigsocial) July 12, 2022