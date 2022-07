Pippo Franco ricoverato per ictus nella giornata di ieri, martedì 12 luglio 2022: le sue condizioni di salute sembrano essere alquanto critiche ma il figlio ha tranquillizzato tutti e polemizzato sul polverone che ritiene essere stato sollevato dalla stampa.

“Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete fantastici”, ha scritto il figlio di Pippo Franco su Instagram. Gabriele Pippo, questo il nome del figlio di Pippo Franco, ha poi proseguito con tono polemico: “Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea!”.

In effetti, la notizia di Pippo Franco ricoverato per ictus ha destano non poche preoccupazioni. Il mondo del giornalismo ne ha parlato addolorato, non di certo per alimentare voci infondate. A quanto risulta ancora oggi infatti, Pippo Franco si trova in ospedale dove sarebbe stato trasportato d’urgenza per un attacco ischemico.

Tuttavia le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni, stando alle parole di suo figlio sui social. L’uomo tranquillizza tutti via Instagram Story e comunica i primi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Pippo Franco: sta bene.

“Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie anche a tutti voi che mi avete scritto”, conclude, ringraziando tutti coloro che gli hanno scritto un messaggio di affetto dimostrandogli vicinanza.

Stando a quanto si apprende, dunque, le condizioni di salute di Pippo Franco sarebbero state fraintese dai media, che hanno fornito un quadro più preoccupante rispetto alle reali condizioni mediche dell’attore. Si attendono aggiornamenti.