Pippo Franco indagato per essere in possesso del green pass falso? È quanto riportato nelle ultime ore in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano. Il comico, cantante e attore romano, è finito in un’inchiesta condotta dai carabinieri nei confronti del suo dentista nonché medico della ASL 2, che secondo i sospetti avrebbe rilasciato certificazioni vaccinali false.

Tra questi green pass falsi, dunque, ci sarebbe anche quello di Pippo Franco. Il suo nome potrebbe essere aggiunto al registro degli indagati e nelle prossime ore, secondo Corriere della Sera, potrebbe essere ascoltato dai magistrati. Recentemente l’attore aveva deviato l’attenzione mediatica dei giornalisti che gli chiedevano se fosse vaccinato. “Preferisco non rispondere”, aveva replicato il comico.

In seguito Pippo Franco aveva pubblicato un’immagine che lo mostrava all’interno di uno studio medico mentre riceveva il vaccino anti Covid, e lo stesso studio è stato raggiunto dai Carabinieri dei NAS per le indagini sul caso. Il dentista si è difeso dicendo che i NAS fossero arrivati per un “controllo normale”, ma le indagini sono ancora in corso.

Pippo Franco, inoltre, è in corsa alle comunali della Capitale come consigliere comunale a sostegno del candidato Enrico Michetti. Secondo le prime indiscrezioni, lo studio del medico sarebbe stato un vero e proprio centro nevralgico di green pass falsificati ad hoc, soprattutto per diversi vip che sono risultati residenti in distretti ben lontani dal quartiere Appio-Tuscolano dove sono partite le indagini.

Per il momento Pippo Franco non ha commentato, ma sono arrivate le prime dichiarazioni da fonti istituzionali. L’assessore alla Sanità e all’Integrazione Sociosanitaria Alessio D’Amato ha riferito:

“Se venissero confermate le notizie relative a presunti Green pass falsi sarebbe gravissime. Auspico che si faccia subito chiarezza su questa vicenda”.

Anche Pippo Franco, quindi, avrebbe fatto riferimento allo studio di quel medico pur abitando in municipio ben distante dall’Appio-Tuscolano.