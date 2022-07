Questa settimana The Blacklist 8 su Rai2 va in onda eccezionalmente con una doppia programmazione: stasera, venerdì 1° e domenica 3 luglio. Un cambio di programmazione che al momento è confermato per queste due serate. Ecco dunque le anticipazioni degli episodi che vedremo, a cominciare da quelli in onda stasera 1° luglio.

Si parte dall’episodio 8×06 dal titolo Wellstone Agency (nº 127), di cui vi riportiamo la sinossi:

Red e Dembe fanno di tutto per soddisfare gli ultimi desideri di un caro amico; Aram va sotto copertura come interprete per una società che fornisce servizi a criminali; Park aiuta un amico in difficoltà.

A seguire, l’episodio 8×07 intitolato Mary la Chimica (nº 143). Ecco la sinossi:

La Task Force deve correre per fermare il pericolo simultaneo presentato da due liste nere. Cooper si rivolge a un membro del Congresso per avere informazioni.

The Blacklist 8 torna nella sua normale programmazione domenica 3 luglio in seconda serata, quando andrà in onda l’episodio 8×08 dal titolo Odgen Greeley (nº 40), ed ecco la sinossi ufficiale:

La Task Force indaga sull’apparente scomparsa di un appaltatore della difesa. Cooper riceve un’offerta inaspettata e Red stabilisce una connessione.

Nel cast di The Blacklist 8: James Spader nei panni di Raymond “Red” Reddington; Megan Boone è l’ex agente Elizabeth “Liz” Keen; Diego Klattenhoff è l’agente Donald Ressler; Hisham Tawfiq è Dembe Zuma; Laura Sohn è Alina Park; Harry Lennix è Harold Cooper; e Amir Arison nel ruolo di Aram Mojtabai.

L’ottava stagione è cruciale perché segna l’uscita di scena dell’attrice Megan Boone, che ha abbandonato la serie tv alla scadenza del suo contratto, quindi al termine dell’ottava stagione. Oltre a lei, anche il creatore e sceneggiatore Jon Bokenkamp ha detto addio al crime poliziesco.

L’appuntamento con The Blacklist 8 su Rai2 è quindi questo venerdì alle 23:00 e poi domenica a partire dalle 22:40 circa.

