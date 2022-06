È giunto un nuovo ed importante aggiornamento da poco rilasciato per l’app Android Auto. Il noto sistema di infotainment sviluppato da Google per permettere agli smartphone di essere utilizzati in automobile arriva alla versione 7.8 e con essa sono state apportate moltissime novità disponibili per tutti. È ormai da un po’ di tempo che il colosso di Mountain View sta puntando su questo sistema, aggiornando di continuo l’app così da andare incontro agli utenti e soddisfare ogni loro esigenza. A questo punto, andiamo a scoprire insieme quali sono le modifiche introdotte con il nuovo update.

Certamente si tratta soprattutto di miglioramenti secondari, ma sono quelli maggiormente utili per ampliare, in linea di massima, l’esperienza degli utenti. Grazie alla nuova versione 7.8 di Android Auto si è risolta la problematica per cui le chiamate effettuate attraverso Google Assistant venivano reimpostate per sfruttare l’altoparlante. Adesso, infatti, qualsiasi cosa verrà chiesto all’assistente vocale non risponderà più “qualcosa è andato storto”. Corretto, per giunta, anche un bug con Samsung che mostrava una riproduzione della musica in modo discontinuo quando il device era connesso attraverso Bluetooth o Wi-Fi. Risolto anche il bug presente su Spotify, visto che l’app musicale non procedeva più tramite i comandi vocali su Android Auto.

Anche altre modifiche sono state apportate andando a migliorare Android Auto con la versione 7.8: infatti, OPPO è riuscito a risolvere la problematica che impediva il funzionamento dell’app nell’istante in cui il dispositivo del brand cinese era bloccato. Infine, è stato risolto anche il disturbo inerente alle basse prestazioni degli Xiaomi in seguito all’uso di Google Maps tramite Android Auto. Tuttavia, con il nuovo aggiornamento l’app di Google ancora non sfrutta la funzione Coolwalk, ma comunque è possibile usufruire dell’ultimo update aggiornando l’app direttamente sul Google Play Store.

