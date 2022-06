Il ricovero d’urgenza del batterista dei Blink 182 ha fatto preoccupare tutti i fan. Nella serata di ieri, mercoledì 29 giugno, TMZ ha aggiornato sulle sue condizioni di salute riportando che Travis Barker avrebbe contratto una pancreatite acuta.

Travis Barker e la pancreatite acuta

Secondo le prime indiscrezioni Travis Barker avrebbe contratto una pancreatite acuta a seguito di una colonscopia cui si sarebbe sottoposto recentemente.

L’infiammazione del pancreas ha portato il musicista ad accusare nausee, vomito, dolori addominali e allo stomaco, circostanze che lo avrebbero dunque obbligato al ricovero d’urgenza. Secondo il parere dei medici, una pancreatite acuta è un’infiammazione grave che, se non curata per tempo, può portare alla morte.

Una fonte ha riferito a People che Kourtney Kardashian, moglie di Travis Barker, “ha avuto paura”. La moglie, infatti, è stata immortalata da TMZ mentre era presente nel momento del trasporto del marito in ospedale.

Un timido aggiornamento arriva da Alabama Barker, figlia del batterista dei Blink 182, che in una storia su Instagram ha pubblicato un’immagine che mostra la sua mano accanto a quella del padre, con un messaggio in cui ringrazia i fan e i follower per l’affetto dimostrato.

Il ricovero d’urgenza

I fan sono andati in allarme quando TMZ ha pubblicato le immagini che mostravano l’ingresso di Travis Barker in ospedale su una barella, con accanto la moglie Kourtney Kardashian. Poche ore prima il batterista aveva pubblicato sui social il messaggio: “God save me”, mentre la figlia chiedeva su Instagram che tutti mandassero preghiere per la famiglia.

Per il momento non è dato sapere se Travis Barker stia meglio, ma è certo che presto arriveranno altri aggiornamenti. Sulla bacheca del musicista e sul profilo di Kourtney, per il momento, non sono comparse dichiarazioni né novità sul ricovero.

Prima del ricovero, riferisce sempre la stessa fonte a People, Travis Barker “si lamentava dei crampi“.

