Le prime notizie sul ricovero di Travis Barker in ospedale sono molto frettolose e confuse. Di fatto, il batterista dei Blink 182 è stato ricoverato d’urgenza al Cedars-Sinai di West Hollywood, in California per ragioni non chiare.

Travis Barker in ospedale

La notizia arriva da TMZ, che ha pubblicato le foto dell’arrivo di Travis Barker in ospedale in compagnia della moglie, Kourtney Kardashian. I due si sono sposati soltanto lo scorso mese a Portofino.

Secondo le prime notizie, ieri mattina – martedì 28 giugno – il batterista 46enne dei Blink 182 e sua moglie sono andati all’ospedale West Hills di Los Angeles per un problema di salute di Barker. Poco dopo l’artista è stato ricoverato d’urgenza a West Hollywood, ma non è dato conoscere dettagli sui motivi del ricovero.

Gli appelli angoscianti di Barker e della figlia

A preoccupare i fan, che ancora non conoscono le ragioni del ricovero di Travis Barker in ospedale, è anche il suo ultimo tweet pubblicato ieri, martedì 28 giugno, alle 7:45 della sera: “God save me”, letteralmente: “Dio, salvami/Dio mi salvi”, ed è caccia alla soluzione dell’enigma.

C’è il dubbio, infatti, se il tweet sia un appello dell’artista o un riferimento alla collaborazione con Machine Gun Kelly in un brano che ha proprio quel titolo, contenuto nel disco Mainstream Sellout. Il brano, tra l’altro, parla di dipendenze, instabilità mentale e successo.

Oltre al tweet di Travis Barker c’è preoccupazione anche per l’appello pubblicato dalla figlia Alabama Luella Barker nelle storie Instagram: “Per favore, mandateci le vostre preghiere”.

Per il momento non è dato sapere altro. I fan ricorderanno che il batterista e cantautore ha già lottato contro diversi problemi di salute, da un coagulo di sangue a un’infezione di stafilococco, fino a quel disastroso incidente aereo del 2008 al quale sopravvisse.

Per il momento non sono noti aggiornamenti.

