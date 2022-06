Non può passare per nulla sottobanco il fatto che non funzionano le storie Instagram neanche oggi 30 giugno. I primi problemi per il caricamento delle stories e pure altri bug sono stati commentati anche nella giornata di ieri. A distanza di 24 ore, ben poche cose sono cambiate e c’è da dire che il disservizio è ora ancora diffuso tra un numero considerevole di utenti, in particolar modo in possesso di un iPhone.

Perché non funzionano le storie Instagram per il secondo giorno consecutivo? Avendo verificato che la maggior parte di testimonianze di anomalie riguardano gli iPhone, è stato logico accertarsi che un nuovo aggiornamento per dispositivi iOS è stato rilasciato lo scorso 27 giugno. I problemi sono dunque balzati agli onori della cronaca immediatamente dopo l’update. Possiamo desumere dunque che i bug ricorrenti possano dipendere anche dal rilascio e se ne dovrà attendere uno successivo che metta fine, una volta e per tutte, agli errori.

Se non funzionano le storie Instagram è perché queste non si caricano dalla fotocamera del telefono ma al tentativo specifico si apre solo la galleria dello smartphone. Ci sono dunque delle evidenti difficoltà nella consueta procedura che consente di usufruire direttamente dei contenuti della camera. Allo stesso tempo, non mancano all’appello anche altre anomalie relative alla Home del social che appare del tutto vuota nonostante i continui tentativi degli utenti. Questi ultimi avranno dunque a che fare con schermate solo bianche o nere in base alla modalità di visione dell’app, se quella notte o tradizionale.

Visto il prolungarsi dei problemi è impossibile ipotizzare per quanto ancora non funzioneranno le storie Instagram. Come già accennato, è probabile che solo un nuovo aggiornamento dell’app riuscirà a mettere fine a tutte le anomalie. Ulteriori aggiornamenti non mancheranno di essere comunicati, se disponibili.

Continua a leggere su optimagazine.com