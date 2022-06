Ci risiamo: non funziona Instagram oggi 29 giugno per una discreta platea di utenti. I problemi non danno vita ad un down completo e diffuso, eppure ci sono funzioni del social per immagini non attive. In particolare, nelle prime ore di questo mercoledì di fine mese, sta accadendo che le storie non vengano caricate dalla galleria immagini del proprio telefono e ci siano anche delle anomalie per quanto riguarda la traduzione dei post da lingue diverse dall’italiano.

Le prime anomalie odierne si sono verificate subito dopo le ore 8 di stamane. Il servizio Downdetector mostra una decisa impennata di alert relativi al disservizio intorno alle ore 9 odierne con diverse centinaia di testimonianze di errori. Perché non funziona Instagram nel caricamento delle storie in questo mercoledì? Purtroppo non è noto il reale motivo dell’anomalia ma c’è da dire che, nelle ultime settimane, il social per immagini sta mostrando più di qualche difetto ciclico, con utenti costretti a sperimentare bug di ogni tipo. L’ ultimo della serie non permette di pubblicare nessuna storia appunto, partendo dalla galleria del proprio smartphone. L’errore investe sia dispositivi con OS Android che quelli con iOS a bordo, dunque gli iPhone: nel malfunzionamento diffuso non c’è alcuna distinzione.

Se non funziona Instagram per il caricamento delle storie, le cose non vanno poi meglio per la funzione di traduzione dei contenuti. La possibilità di leggere un post o commento nella propria lingua sembra essere inibita contestualmente al disservizio in scena in questa giornata. Da parte del team social, figuriamoci, non è giunto alcun riscontro al riguardo. D’altronde, anche nel caso di veri e propri down, di solito non si ottengono feedback tempestivi sui motivi delle anomalie. Neanche questo caso fa eccezione purtroppo e bisognerà solo attendere un pieno ritorno alla normalità.

